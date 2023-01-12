Фанаты считают сообщения о смерти Шарлота пиар-акцией

В соцсети 24-летнего исполнителя Эдуарда Шарлота появилась информация о том, что певец умер. Многие поклонники решили, что это пиар-ход, так как артист уже манипулировал данной темой.

Дело в том, что год назад уже сообщалось, что Эдуард Шарлот скончался, а оказался живее всех живых. Тогда он поссорился с родителями, которые выгнали его из дома.

Фанаты не верят в смерть 24-летнего артиста по той причине, что в "ВКонтакте" на его странице оставлено сообщение: "Эдуард мертв. Похороны состоятся 7 февраля".

Именно в этот день знаменитости исполняется 25 лет.

Поклонники творчества исполнителя решили, что это пиар-акция.