Тодоренко сообщила о трудностях в отношениях с мужем Топаловым
2023-01-12 12:12
Ведущая и актриса Регина Тодоренко сообщила, что после новогодних праздников у нее с мужем, исполнителем Владом Топаловым случился конфликт. Почему супруги повздорили?
Ведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что после чудесных новогодних праздников пришли будни, принесшие ей и ее мужу, исполнителю Владу Топалову проблемы.
Оказывается, певец решил почистить организм после активного поедания вредных вкусностей в период праздников.
Старания артиста не оценила супруга, так как муж включил в свой рацион чеснок, специи и капусту.
Опубликовано: Наталья Гончарова