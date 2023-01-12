Тодоренко сообщила о трудностях в отношениях с мужем Топаловым

Ведущая и актриса Регина Тодоренко сообщила, что после новогодних праздников у нее с мужем, исполнителем Владом Топаловым случился конфликт. Почему супруги повздорили?

Ведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что после чудесных новогодних праздников пришли будни, принесшие ей и ее мужу, исполнителю Владу Топалову проблемы.

Оказывается, певец решил почистить организм после активного поедания вредных вкусностей в период праздников.

Старания артиста не оценила супруга, так как муж включил в свой рацион чеснок, специи и капусту.