Президент Франции Макрон не пожелал извиняться за годы колонизации Алжира

Эммануэль Макрон не пожелал извиняться за годы французской колонизации и угнетения народа Алжира.

Глава Французской Республики Эммануэль Макрон не посчитал нужным извиняться перед народом Алжира за годы французской колонизации. Об этом президент страны заявил в интервью газете Le Point.

"Прощение это не главное. Оно может разорвать устоявшиеся связи. Гораздо попросить извинения и разойтись в разные стороны. Я надеюсь, что президент Алжира сможет приехать во Францию в 2023 году для продолжения работы над установлением дружбы между двумя странами", - сказал французский лидер.

Вопрос о покаянии Франции перед Алжиром возник после появления в 2020 году публикации французского историка Бенджамина Стора, в котором он предложил варианты примирения двух стран.