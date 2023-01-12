Боня опровергла информацию о своей госпитализации после восхождения на гору в Чили
43-летняя ведущая Виктория Боня отрицает факт, что попала в больницу после восхождения на гору в Чили. Знаменитость поражается, завляя, что хейтерытолько и ждут ее смерти.
После информации о госпитализации Виктории Бони, вследствие восхождения на гору в Чили ведущая вышла на связь прямо с места событий.
Ни в какую больницу знаменитость не попадала, а наслаждается экстремальным отдыхом.
О тех, кто распространяет ложные сведения о звезде, она заявила: "Такое чувство, что они прям ждут моей смерти".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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