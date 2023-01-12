Боня опровергла информацию о своей госпитализации после восхождения на гору в Чили

43-летняя ведущая Виктория Боня отрицает факт, что попала в больницу после восхождения на гору в Чили. Знаменитость поражается, завляя, что хейтерытолько и ждут ее смерти.

После информации о госпитализации Виктории Бони, вследствие восхождения на гору в Чили ведущая вышла на связь прямо с места событий.

Ни в какую больницу знаменитость не попадала, а наслаждается экстремальным отдыхом.

О тех, кто распространяет ложные сведения о звезде, она заявила: "Такое чувство, что они прям ждут моей смерти".