Тарасова прокомментировала информацию о том, что Костомаров находится при смерти

Мимо информации о том, что фигурист Роман Костомаров находится в коме, не могла пройти его коллега, тренер Татьяна Тарасова.

Несколько дней назад олимпийский Роман Костомаров угодил в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Спортсмен подключен к аппарату ИВЛ. Беспокоятся о самочувствии фигуриста близкие, коллеги, фанаты.

Мимо этой ситуации не могла пройти и заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

К новости о коме Костомарова знаменитость отнеслась с большим беспокойством, теперь отслеживает информацию о его самочувствии, созванивается с коллегами.