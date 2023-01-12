В Германии экстренные службы ловили ядовитых змей и пауков
В Сааре полиция проводит нетипичную операцию по поиск ядовитой змеи и пауков.
В течение дня в четверг экстренные службы будут работать при поддержке специализированной компании, сообщила полиция.
Поиски 37-летнего владельца сбежавшей в среду из домашнего террариума рогатой гадюки продолжаются.
Мужчина, которого давно не было дома, разыскивался по ордеру на арест за другое преступление и, вероятнее всего, он находится в бегах.
В среду экстренные службы и эксперт вскрыли квартиру хозяина, сбежавших ядовитых животных.
Там они обнаружили, согласно информации, свободно ползающую в квартире вторую ядовитую змею, а также несколько ядовитых пауков, часть из которых находились в террариуме.
Силовики опечатали дом и доставили двух змей в зоопарк. Как животным удалось сбежать, до сих пор неясно.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Храмова Оксана
Люди, которые уехали за пределы России, больше не нужны государству и стали врагами
Можно ли превращать своих граждан в врагов и предателей из-за временного отъезда. Насколько оправдан запрет на обратный въезд в страну и кому от этого будет хуже - своим мнением поделился эксперт.Подробнее...
-
-
Алексей Гладкий
Захарова: западное оружие на Украине является законной целью для российских вооруженных сил
Это заявление руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства России Мария Захарова сделала на брифинге с журналистами, отвечая на один из вопросов о ходе специальной военной операции.Подробнее...