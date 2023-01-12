В Германии экстренные службы ловили ядовитых змей и пауков

В Сааре полиция проводит нетипичную операцию по поиск ядовитой змеи и пауков.

В течение дня в четверг экстренные службы будут работать при поддержке специализированной компании, сообщила полиция.

Поиски 37-летнего владельца сбежавшей в среду из домашнего террариума рогатой гадюки продолжаются.

Мужчина, которого давно не было дома, разыскивался по ордеру на арест за другое преступление и, вероятнее всего, он находится в бегах.

В среду экстренные службы и эксперт вскрыли квартиру хозяина, сбежавших ядовитых животных.

Там они обнаружили, согласно информации, свободно ползающую в квартире вторую ядовитую змею, а также несколько ядовитых пауков, часть из которых находились в террариуме.

Силовики опечатали дом и доставили двух змей в зоопарк. Как животным удалось сбежать, до сих пор неясно.