Напавший с оружием на вокзале в Париже мужчина под стражей
2023-01-12 13:48
Совершивший нападение на вокзале Гар-дю-Нор в Париже мужчина был взят под стражу полицией, он обвиняется в покушении на убийство, сообщила в четверг прокуратура.
В результате нападения в среду утром мужчина с колющим оружием ранил шесть человек.
Полиция применила оружие и ранила нападавшего.
Он был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами и, по словам прокурора, вечером находился под стражей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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