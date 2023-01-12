Напавший с оружием на вокзале в Париже мужчина под стражей

Совершивший нападение на вокзале Гар-дю-Нор в Париже мужчина был взят под стражу полицией, он обвиняется в покушении на убийство, сообщила в четверг прокуратура.

В результате нападения в среду утром мужчина с колющим оружием ранил шесть человек.

Полиция применила оружие и ранила нападавшего.

Он был доставлен в больницу с опасными для жизни травмами и, по словам прокурора, вечером находился под стражей.