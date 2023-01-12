Ургант, пропавший с экранов, готовится выступить с концертом в столице под псевдонимом Гриша Ургант
2023-01-12 15:30
Шоумен Иван Ургант, исчезнувший из эфира, не теряет времени зря. Знаменитость готовится дать концерт в столице России под псевдонимом Гриша Ургант.
Иван Ургант намерен дать сольный концерт в российской столице.
Шоумен будет радовать соотечественников под псевдонимом Гриша Ургант на сцене концертного зала "Урбан" 2 февраля.
Стоимость билетов вполне демократичная (от 2500 российских рублей). VIP-билеты можно приобрести по цене в 2-3 раза больше.
Под псевдонимом Гриши звезда экрана выступал уже в ночных клубах в 2011 году, но остановил проект из-за недостаточного количества хитов.
Теперь артист решил вернутся к музыке.
Опубликовано: Наталья Гончарова