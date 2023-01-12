Киркоров признался, что жалеет о съемках с Зеленским в картине Любовь в большом городе
2023-01-12 15:42
Филипп Киркоров сожалеет, что ему довелось участвовать в съемках фильма "Любовь в большом городе" с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
55-летний исполнитель Филипп Киркоров вспомнил о съемках картины "Любовь в большом городе", где главную роль играл нынешний глава Украины Владимир Зеленский.
Артист заявил, что уже 1000 раз пожалел об этих съемках.
Таким откровение Киркоров поделился, выступая на концерте в Дубае.
Опубликовано: Наталья Гончарова