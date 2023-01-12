Украинские медики достали из груди солдата гранату ВОГ

На Украине бригада военных медиков во главе с хирургом Андреем Вербой извлекла неразорвавшейся гранату из груди украинского солдата, сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр сообщила, что «военные медики провели операцию по извлечению из тела солдата неразорвавшейся гранаты ВОГ».

Во время процедуры двое военнослужащих следили за безопасностью пациента и медиков.

По информации, граната ВОГ из подствольного гранатомёта могла взорваться в любой момент.

Именно поэтому хирург решил не использовать электрокоагуляцию — распространенный метод рассечения или удаления поврежденных тканей.