Глава правительства штата в Австралии признался, что носил нацистскую форму

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, Австралия, в четверг, 12 января, признался, что носил нацистскую форму во время вечеринки по случаю своего 21-летия, и сказал, что ему «стыдно».

Доминик Перротте, глава самого густонаселенного штата страны, сказал, что коллега позвонил ему двумя днями ранее, чтобы убедить его признать это «ужасное событие».

Доминик Перротте, 40-летний лидер консерваторов, сказал, что в то время он не осознавал важности своего поступка и что это решение вызывало у него «много беспокойства» на протяжении всей его жизни.