Прилепин стал писателем года 2022 в России, оставив Пушкина и Пелевина позади

Захар Прилепин стал писателем 2022 года. Публицист занял первое место при опросе соотечественников. Александр Пушкин и Виктор Пелевин разделили 2-ое и 3-ье места.

Захар Прилепин стал самым любимым писателем России в 2022 году, оставив позади Александра Пушкина и Виктора Пелевина, которые разделили 2-ое и 3-ье места.

75 % опрошенных дали ответ "затрудняюсь ответить", по 2 % получили Пушкин и Пелевин. Остальное досталось победителю.

С 2006 по 2018 годы первое место было у Дарьи Донцовой. В 2011 она разделила его с Борисом Акуниным, в 2017 - с Акуниным и Прилепиным, а в 2018 - с Пушкиным и Прилепиным.