Нагиев отрицает, что пожертвовал деньги на нужды СВО
2023-01-12 16:26
Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он перевел круглую сумму на нужды СВО.
В СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 000 000 российских рублей на нужды спецоперации.
Такие сведения прозвучали от режиссера кукольного театра Бориса Константинова.
Нагиев заявил, что, во-первых, никаких щедрых пожертвований он не делал, а, во-вторых, не знает никакого Константинова.
Опубликовано: Наталья Гончарова