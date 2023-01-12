Нагиев отрицает, что пожертвовал деньги на нужды СВО

Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он перевел круглую сумму на нужды СВО.

В СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 000 000 российских рублей на нужды спецоперации.

Такие сведения прозвучали от режиссера кукольного театра Бориса Константинова.

Нагиев заявил, что, во-первых, никаких щедрых пожертвований он не делал, а, во-вторых, не знает никакого Константинова.