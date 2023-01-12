Бывший президент Шри-Ланки несет ответственность за то, что не предотвратил теракты на Пасху

Бывший президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена был привлечен к ответственности за то, что не смог предотвратить взрывы в Коломбо в пасхальное воскресенье в 2019 году, в результате которых погибли 279 человек.

Нападения, приписываемые местной радикальной исламистской группировке, были направлены на три церкви и три отеля в столице, в результате чего погибли 279 человек, в том числе 45 иностранцев, еще более 500 человек получили ранения.

Это самая страшная террористическая атака на южноазиатском острове с момента окончания гражданской войны.

Коллегия из семи судей пришла к выводу, что бывший президент Сирисена проявил халатность и не принял надлежащих мер для предотвращения нападений, несмотря на серьезные предупреждения спецслужб.ф

