Поплавская считает, что у Гребенщикова, назвавшего россиян фашистами, проблемы с психикой
2023-01-12 16:38
Актриса и ведущая Яна Поплавская назвала исполнителя Бориса Гребенщикова нездоровым психически псоле того, как тот назвал россиян фашистами.
В одном из своих интервью лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что считает россиян фашистами.
Яна Поплавская заявила, что певец неожиданно сошел с ума.
Актриса считает бредом слова артиста, который может нести только умалишенный.
Опубликовано: Наталья Гончарова