Поплавская считает, что у Гребенщикова, назвавшего россиян фашистами, проблемы с психикой

Проклова дала отпор украинцам из-за травли по поводу сломанной ноги

Украинцы затравили актрису Елену Проклову в Сети, утверждая, что ее настигла божья кара. Дело в том, что на репетиции перед спектаклем в Крыму знаменитость сломала ногу.

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