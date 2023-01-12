Поплавская считает, что у Гребенщикова, назвавшего россиян фашистами, проблемы с психикой

APS
2023-01-12 16:38

Актриса и ведущая Яна Поплавская назвала исполнителя Бориса Гребенщикова нездоровым психически псоле того, как тот назвал россиян фашистами.

В одном из своих интервью лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что считает россиян фашистами.

Яна Поплавская заявила, что певец неожиданно сошел с ума.

Актриса считает бредом слова артиста, который может нести только умалишенный.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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