Пакеты с героином на деревьях вывели полицию на след наркоторговцев

Наркодилеры торговали героином, развешивая его на деревьях на краю магистрали А42, сообщила полиция пригорода Лиона.

Обнаружение небольших пластиковых мешочков, наполненных веществами, сильно напоминающими наркотики, позволило полиции выйти на склад наркоторговцев.

После того, как помещение было установлено и взято под наблюдение в течение нескольких дней, полиция провела арест и обыск у трех лиц, подозреваемых в перепродаже наркотиков.

У местных жителей в возрасте от 15 до 48 лет были обнаружены различные вещества. Изъято 67 граммов героина, 19 граммов кокаина и 11 граммов марихуаны.

Они помещены под стражу и уже признали факты «наркоторговли». Суд состоится в ближайшее время.