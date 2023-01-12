Китайские ученые клонировали лошадь, которая открывает новые перспективы для конного спорта

APS
2023-01-12 16:56

Клонированная лошадь, впервые выведенная в Китае, должна открыть новые перспективы для сектора конного спорта в стране, заявили ученые в четверг, 12 января, в Пекине.

Клонирование спортивных лошадей практикуется в нескольких странах мира с начала 2000-х годов для генетического улучшения пород. 

Клонированный жеребенок родился в июне прошлого года от суррогатной матери «Чжуан Чжуан» в рамках проекта пекинской лабораторией Sinogene.

Он является клоном лошади, импортированной из Германии. Отмечается, что первая в мире клонированная лошадь родилась в Италии в 2003 году.
 

Опубликовано: Тарас Медведев











Новости СМИ2