Китайские ученые клонировали лошадь, которая открывает новые перспективы для конного спорта

Клонированная лошадь, впервые выведенная в Китае, должна открыть новые перспективы для сектора конного спорта в стране, заявили ученые в четверг, 12 января, в Пекине.

Клонирование спортивных лошадей практикуется в нескольких странах мира с начала 2000-х годов для генетического улучшения пород.

Клонированный жеребенок родился в июне прошлого года от суррогатной матери «Чжуан Чжуан» в рамках проекта пекинской лабораторией Sinogene.

Он является клоном лошади, импортированной из Германии. Отмечается, что первая в мире клонированная лошадь родилась в Италии в 2003 году.

