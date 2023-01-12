Проклова дала отпор украинцам из-за травли по поводу сломанной ноги

Украинцы затравили актрису Елену Проклову в Сети, утверждая, что ее настигла божья кара. Дело в том, что на репетиции перед спектаклем в Крыму знаменитость сломала ногу.

После того как Елена Проклова сломала ногу на репетиции перед спектаклем в Крыму, ее травят в Сети украинцы.

Представители Украины считают, что артистку постигла кара божья.

Прочитав "гадости" в свой адрес, актриса заявила, что на подобные выпады отвечать не будет. Поддержку знаменитость найдет у близких людей.