Депутат Хамзаев обратился в СК РФ с требованием проверить Гребенщикова на содействие терроризму
2023-01-12 17:12
Член комитета Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в СК РФ, призвав главу ведомства организовать проверку Бориса Гребенщикова с точки зрения содействия терроризму.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в СК РФ, чтобы в ведомстве занялись проверкой исполнителя Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму.
Поводом для этого стало одно из интервью в прошлом году, в ходе которого Гребенщиков сообщил, что направил средства на помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ в Украине.
Хамзаев назвал действия Гребенщикова идеологической войной.
Опубликовано: Наталья Гончарова