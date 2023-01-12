Депутат Хамзаев обратился в СК РФ с требованием проверить Гребенщикова на содействие терроризму

Член комитета Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в СК РФ, призвав главу ведомства организовать проверку Бориса Гребенщикова с точки зрения содействия терроризму.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение в СК РФ, чтобы в ведомстве занялись проверкой исполнителя Бориса Гребенщикова на предмет содействия терроризму.

Поводом для этого стало одно из интервью в прошлом году, в ходе которого Гребенщиков сообщил, что направил средства на помощь Украине, а также раскритиковал действия РФ в Украине.

Хамзаев назвал действия Гребенщикова идеологической войной.