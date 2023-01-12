Поргина очутилась в больнице из-за нервного срыва
2023-01-12 17:24
74-летняя вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина пережила нервный срыв, попав в больницу.
Людмила Поргина, пережившая нервный срыв из-за нездоровой обстановки в театре "Ленком", угодила в больницу.
Расшатанные нервы привели артистку к гипертоническому кризу и тахикардии.
Также у знаменитости проявилась сильная боль в колене.
Медики посоветовали Поргиной лечь в больницу, чтобы провести тщательное обследование.
Людмила планирует выписаться через неделю.
Опубликовано: Наталья Гончарова