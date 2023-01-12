Поргина очутилась в больнице из-за нервного срыва

APS
2023-01-12 17:24

74-летняя вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина пережила нервный срыв, попав в больницу.

Людмила Поргина, пережившая нервный срыв из-за нездоровой обстановки в театре "Ленком", угодила в больницу.

Расшатанные нервы привели артистку к гипертоническому кризу и тахикардии.

Также у знаменитости проявилась сильная боль в колене.

Медики посоветовали Поргиной лечь в больницу, чтобы провести тщательное обследование.

Людмила планирует выписаться через неделю.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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