Пригожин пожаловался, что чуть не лишился глаза из-за бутылки пива
2023-01-12 17:37
Продюсер Иосиф Пригожин едва не лишился глаза из-за бутылки пива, о чем сообщил в соцсетях.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал своим фолловерам грустную историю о том, как чуть не лишился глаза из-за бутылки пива в баре.
Историю и соответствующий снимок Пригожин опубликовал в личном микроблоге.
На фото продюсер предстал с резиновой перчаткой, наполненной льдом.
Как такое могло произойти, знаменитость предложил разгадать своим подписчикам.
Опубликовано: Наталья Гончарова