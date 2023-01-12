Пригожин пожаловался, что чуть не лишился глаза из-за бутылки пива

APS
2023-01-12 17:37

Продюсер Иосиф Пригожин едва не лишился глаза из-за бутылки пива, о чем сообщил в соцсетях.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал своим фолловерам грустную историю о том, как чуть не лишился глаза из-за бутылки пива в баре.

Историю и соответствующий снимок Пригожин опубликовал в личном микроблоге.

На фото продюсер предстал с резиновой перчаткой, наполненной льдом.

Как такое могло произойти, знаменитость предложил разгадать своим подписчикам.

Опубликовано: Наталья Гончарова











Новости СМИ2