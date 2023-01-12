Ламбрехт: Германия передаст Киеву 40 БМП Marder в начале 2023 года

Глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт утверждает, что Берлин передаст Киеву боевые машины пехоты Marder в ближайшее время.

Вечером четверга министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт публично заявила, что в первом квартале текущего года Германия осуществит передачу войскам Украины сорока боевых машин пехоты Marder немецкого производства. Вместе с тем США намереваются поставить Киеву 50 БМП Bradley.

Характерно, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил инициативу западных стран по передаче танков и бронемашин украинской армии.