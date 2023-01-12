Шакира исполнила композицию, посвященную бывшему мужу Пике, которого уличила в изменах

Колумбийская певица Шакира записала новый трек, содержащий массу отсылок к расставанию артистки с футболистом Жераром Пике и его изменам.

Видимо, вдохновением для записи новой песни Шакиры стала история о том, как певицу бросил ее муж, футболист Жерар Пике ради 23-летней Клары Чиа.

В композиции есть слова: " Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго".

Трек артистки носит название "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53", а записала она его вместе с аргентинским диджеем Bizarrap.