Шакира исполнила композицию, посвященную бывшему мужу Пике, которого уличила в изменах
2023-01-12 17:57
Колумбийская певица Шакира записала новый трек, содержащий массу отсылок к расставанию артистки с футболистом Жераром Пике и его изменам.
Видимо, вдохновением для записи новой песни Шакиры стала история о том, как певицу бросил ее муж, футболист Жерар Пике ради 23-летней Клары Чиа.
В композиции есть слова: " Я стою двух 22-летних. Ты променял Феррари на Твинго".
Трек артистки носит название "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53", а записала она его вместе с аргентинским диджеем Bizarrap.
Опубликовано: Наталья Гончарова