В Греции вновь осквернении еврейский памятник
2023-01-12 17:58
Памятник в честь евреев Салоников, большинство из которых были уничтожены нацистами, был осквернен через две недели после аналогичного инцидента в этом мегаполисе на севере Греции.
Об очередном инциденте в четверг, 12 января, сообщает Совет еврейских общин Греции.
«Вандалы-антисемиты свободно разгуливают и нападают на любую попытку сохранить память о Холокосте в Салониках», — говорится в заявлении KIS.
Свастики и фашистские символы были нарисованы на настенной табличке в память о депортации евреев из Салоников в немецкие лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.
Опубликовано: Тарас Медведев