В Греции вновь осквернении еврейский памятник

Памятник в честь евреев Салоников, большинство из которых были уничтожены нацистами, был осквернен через две недели после аналогичного инцидента в этом мегаполисе на севере Греции.

Об очередном инциденте в четверг, 12 января, сообщает Совет еврейских общин Греции.

«Вандалы-антисемиты свободно разгуливают и нападают на любую попытку сохранить память о Холокосте в Салониках», — говорится в заявлении KIS.

Свастики и фашистские символы были нарисованы на настенной табличке в память о депортации евреев из Салоников в немецкие лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.



