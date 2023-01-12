Инфляция в США в декабре замедлилась до 6,5% в годовом исчислении

Инфляция в США замедлилась, как и ожидалось, в декабре до 6,5% в годовом исчислении, таким образом достигнув самого низкого уровня для 2022 года.

Расчет был произведен согласно индексу потребительских цен и опубликован в четверг Министерством труда США.

В ноябре уровень инфляции составлял 7,1%. За месяц цены упали на 0,1% против роста на 0,1% в ноябре.

Это первое снижение цен, отмеченное с мая 2020 года. Согласно экспертизе MarketWatch, движение цен соответствует ожиданиям аналитиков.

