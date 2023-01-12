В Польше не хватает лекарств из-за санкций против России и Беларуси

Пациенты и фармацевты Польши бьют тревогу: в аптеках заканчиваются некоторые лекарства.

У производителей помимо сложностей с доступом к активным веществам есть еще и проблема с упаковкой. Для их изготовления использовались материалы из Украины, России и Беларуси.

Главный фармацевтический инспектор уверяет, что полной нехватки лекарств в Польше нет, но есть проблема с доступностью.

Гжегож Чессак, президента Управления по регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и биоцидных продуктов заявил, что в первую очередь в этом виноваты пандемия COVID-19 и происходящее в Китае.

Большое количество случаев заболевания в этой стране приводит к значительному увеличению производственных потребностей и спроса на этой территории. Поэтому приобретение активных веществ из Китая, используемых для производства лекарств, ограничено, и производители лекарств ищут альтернативных поставщиков веществ для производства лекарств в мире, чтобы гарантировать безопасность лекарств.

Он добавил, что помимо действующих веществ у нас есть проблема с наличием упаковки лекарств.

"Стеклянные и пластиковые флаконы, фольга для блистеров, картонные коробки из-под лекарств, стеклянные флаконы, пластиковая упаковка или металлические элементы, например, аппликаторы - для их производства использовались ингредиенты из Украины, России и Беларуси", - подчеркнул президент Чесак.

Польская компания Polfa Tarchomin заверила, что готова удовлетворить нынешний спрос на антибиотики и противовоспалительные препараты.