Франция призвала Беларусь освободить «политзаключенных»

APS
2023-01-12 18:22

Франция призвала белорусские власти освободить участников процесса над несколькими сотрудниками портала Tut.by, который был признан в республике экстремистским.

Суд над Мариной Золотовой и генеральным директором Людмилой Чекиной, «подтверждает ужесточение репрессий против свободных СМИ», заявил Франсуа Дельмас, официальный представитель Министерства иностранных дел Франции, во время брифинга для прессы. 

«Мы вновь призываем к освобождению всех несправедливо задержанных политзаключенных», — подчеркнула дипломат.

Франсуа Дельмас также выразил сожаление по поводу ареста политика Андрея Дмитриева.

Опубликовано: Тарас Медведев











Новости СМИ2