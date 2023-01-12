Франция призвала Беларусь освободить «политзаключенных»
2023-01-12 18:22
Франция призвала белорусские власти освободить участников процесса над несколькими сотрудниками портала Tut.by, который был признан в республике экстремистским.
Суд над Мариной Золотовой и генеральным директором Людмилой Чекиной, «подтверждает ужесточение репрессий против свободных СМИ», заявил Франсуа Дельмас, официальный представитель Министерства иностранных дел Франции, во время брифинга для прессы.
«Мы вновь призываем к освобождению всех несправедливо задержанных политзаключенных», — подчеркнула дипломат.
Франсуа Дельмас также выразил сожаление по поводу ареста политика Андрея Дмитриева.
Опубликовано: Тарас Медведев