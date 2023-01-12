В ходе израильского рейда на Западном берегу убит палестинец

По данным министерства здравоохранения Палестины, в четверг израильские силы убили палестинца во время операции на оккупированном Западном берегу.

«41-летний Самир Ауни Харби Аслан был убит … во время вторжения в лагерь беженцев Каландия к северу от Иерусалима», говорится в кратком заявлении министерства.

Израильская армия заявила, что провела в этом лагере операцию, в ходе которой «подозреваемые бросали камни и булыжники с крыш в сторону солдат, подвергая их жизнь опасности».

«Солдаты ответили средствами для разгона беспорядков и боевыми патронами» и ранили одного человека, говорится в заявлении армии.

По словам Мохаммеда Саеда, местного чиновника, Самир Ауни Харби Аслан был убит при попытке вмешаться в процесс во время ареста его сына израильскими силовиками.

«Он был убит в своем доме, но он не участвовал в столкновении, он просто пытался защитить своего сына», — заявил Мохаммед Саед в комментарии AFP.

Десятки мужчин приняли участие в похоронах Самира Ауни Харби Аслана в лагере беженцев Каландия во второй половине дня.