В Берлине водитель не остановил машину перед блокирующим дорогу климатическим активистом
2023-01-12 18:39
Экоактивисты снова заблокировали съезды с автобана в Берлине, сообщил центр дорожной информации в Twitter.
Два выезда на Sachsendamm в Шенеберге и на Messedamm в западном Берлине блокировались в четверг утром, создавая пробку.
Полиции пришлось принудительно убрать климатических активистов с улиц, сообщил представитель правоохранителей.
Протестная группа «Последнее поколение» опубликовала в Интернете видео акции, на котором видно, как демонстрант стоит перед движущимся автомобилем.
При этом машина не остановилась, а толкала демонстранта перед собой, пока он не отскочил в сторону.
Блокировщики обычно садятся на перекрестках, когда машины останавливаются на красный свет.
Опубликовано: Тарас Медведев