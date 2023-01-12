В Берлине водитель не остановил машину перед блокирующим дорогу климатическим активистом

Экоактивисты снова заблокировали съезды с автобана в Берлине, сообщил центр дорожной информации в Twitter.

Два выезда на Sachsendamm в Шенеберге и на Messedamm в западном Берлине блокировались в четверг утром, создавая пробку.

Полиции пришлось принудительно убрать климатических активистов с улиц, сообщил представитель правоохранителей.

Протестная группа «Последнее поколение» опубликовала в Интернете видео акции, на котором видно, как демонстрант стоит перед движущимся автомобилем.

При этом машина не остановилась, а толкала демонстранта перед собой, пока он не отскочил в сторону.

Блокировщики обычно садятся на перекрестках, когда машины останавливаются на красный свет.

