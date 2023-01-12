Bloomberg: Израиль не даст «Железный купол» Украине, чтобы не злить Россию

Новое крайне правое правительство Израиля вряд ли изменит подход страны к войне на Украине, решив балансировать между гневом России и возмущением США, пишет Bloomberg.

Украина надеется на знаменитый "Железный купол", эффективно защищающий от ракетных ударов, США давит, говоря, что у Израиля "есть моральное обязательство", а россияне радуются тому, что в Украине не появляются израильские современные средства ПВО.

Израиль поставляет в Украину продукты питания, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь. Он также устроил там большой полевой госпиталь и отправил медицинский персонал.

Однако до сих пор он не предложил ничего из своего огромного запаса военной техники, которую Украина могла бы использовать против российских войск. Это раздражает Вашингтон и Киев.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн дал понять на прошлой неделе, что правительство его страны будет продолжать придерживаться этой нейтральной позиции, ограничив свою деятельность в отношении конфликта.

Эксперты говорят, что этот тонкий танец сосредоточен вокруг одного слова: Сирия.

"С одной стороны, Иран поставляет России беспилотники, но в то же время Россия помогает Израилю противостоять Ирану и "Хезболле" в Сирии", — сказала Раффаэлла Дель Сарто, преподаватель Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса.

Поэтому Израиль будет продолжать сопротивляться глобальным призывам о военной помощи и особенно давлению с целью доставки «Железного купола » в зону боевых действий.

"Железный купол будет считаться военной помощью, даже если это оборонительное оружие. И Израиль не хочет расстраивать Россию", — сказал Дель Сарто.

Военное бездействие по-прежнему является неудобной позицией для Иерусалима, особенно после того, как Иран передал свои беспилотники России для использования против украинцев.

Эксперты считают, что Израиль с большей симпатией отнесся бы к Украине, если бы Вашингтон предоставил какие-то стимулы, а именно ограничение критики поведения Израиля по отношению к палестинцам. Однако администрация Байдена обязалась обратить внимание на нарушения прав человека Израилем, так что об этом не может быть и речи.

Украина разочарована позицией Израиля, но ценит гуманитарные усилия израильского правительства и гражданского общества, заявил на этой неделе посол Киева на Ближнем Востоке.