Матвийчук: Зеленский отправит отряд «президентского резерва» в Соледар
2023-01-12 18:42
Отставной полковник Анатолий Матвийчук уверен, что Владимир Зеленский примет решение об отправке в Соледар особых подразделений ВСУ.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук побеседовал с журналистами газеты "Московский комсомолец", где сообщил, что в ближайшее время Владимир Зеленский отдаст приказ об отправке в Соледар пяти тысяч солдат "президентского резерва" для попытки выбить бойцов ЧВК "Вагнер" из города.
По данным Матвийчука, "президентский резерв" Зеленского состоит из пятнадцати тысяч украинских военных, которые проходили обучение в таких странах НАТО как Британия, Германия и Франция.
Опубликовано: Ткачёв Андрей