Отставной полковник Анатолий Матвийчук уверен, что Владимир Зеленский примет решение об отправке в Соледар особых подразделений ВСУ.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук побеседовал с журналистами газеты "Московский комсомолец", где сообщил, что в ближайшее время Владимир Зеленский отдаст приказ об отправке в Соледар пяти тысяч солдат "президентского резерва" для попытки выбить бойцов ЧВК "Вагнер" из города.

По данным Матвийчука, "президентский резерв" Зеленского состоит из пятнадцати тысяч украинских военных, которые проходили обучение в таких странах НАТО как Британия, Германия и Франция.