Нагиев опроверг слухи о пожертвовании 200 млн рублей войскам России

Актёр Дмитрий Нагиев утверждает, что не совершал крупных пожертвований в адрес российской армии.

Вечером четверга российский актёр кино и сериалов Дмитрий Нагиев побеседовал с журналистами издания "Москва 24", где публично заявил, что распространяемые слухи о передаче двухсот миллионов российских рублей с его стороны в пользу нужд вооружённых сил России не соответствуют действительности.

В разговоре с представителями канала "Москва 24" Нагиев также вынужденно признался, что у него нет двухсот миллионов рублей на личном счёте.