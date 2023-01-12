Бондар: Украина проведёт «Саммит мира» в штаб-квартире ООН 24 февраля
2023-01-12 18:49
Украинский посол в Турции Василий Бондар анонсировал дату проведения "Саммита мира" на платформе Организации объединённых наций.
12 января посол Украины в Анкаре Василий Бондар дал интервью журналистам газеты Anadolu, где сообщил, что 24 февраля, спустя ровно год от начала российской спецоперации, в штаб-квартире ООН пройдёт инициированный Киевом "Саммит мира", направленный на урегулирование конфликта в регионе.
При этом Бондар отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет лично участвовать в мероприятии, которое состоится в Нью-Йорке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей