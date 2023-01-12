The Economic Times: Пакистан выслал Украине 160 контейнеров с вооружением

Как сообщает The Economic Times, судно BBC Vesuvius плывет в польский Гданьск из пакистанского Карачи. На борту находится 159 контейнеров с боеприпасами.

Это военная поддержка Пакистаном Украины. Контейнеры включают 155-мм артиллерийские снаряды, заряды М4А4, взрыватели ДПМ и капсюли М82. Индийские СМИ ссылались на "нераскрытые источники".

Пакистан и раньше поддерживал Украину – он сыграл ключевую роль в переброске оружия Киеву через Великобританию.

По данным The Economic Times, в обмен на эту поддержку Украина должна помочь пакистанцам в модернизации их вертолетов Ми-17 на заводе "Мотор Сич".

Украина и Пакистан сотрудничают в сфере оборонки уже 30 лет — пока технологии и вооружение пакистанцам поставлял в основном Киев.

The Economic Times отмечает, что Исламабад теоретически мог бы предоставить Киеву множество "интересных вооружений и боеприпасов", включая 122-мм и 152-мм орудия времен Варшавского договора.