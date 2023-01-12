Британского министра мусульманина заблокировали израильские спецслужбы при посещении комплекса мечетей Аль-Акса

Израильские силы правопорядка в течение 30 минут не позволяли министру Соединенного Королевства по Ближнему Востоку посетить комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает МИД.

Лорд Ахмад, практикующий мусульманин, посетил оккупированную восточную часть города во время официальной поездки в регион.

В мечети назвали это «неприемлемым», заявив, что «независимо от того, пришел ли он как министр или как мусульманин, его не должны были блокировать».

Сам лорд решил не нагнетать ситуацию и прокомментировал произошедшее, как необходимость проверки в целях безопасности.

Место на вершине холма является третьей святыней в исламе и самым священным местом в иудаизме. Мусульманам он известен как Харам аш-Шариф, место восхождения Мухаммеда на Небеса, а весь комплекс считается мечетью Аль-Акса.