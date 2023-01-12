Британского министра мусульманина заблокировали израильские спецслужбы при посещении комплекса мечетей Аль-Акса
2023-01-12 18:54
Израильские силы правопорядка в течение 30 минут не позволяли министру Соединенного Королевства по Ближнему Востоку посетить комплекс мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сообщает МИД.
Лорд Ахмад, практикующий мусульманин, посетил оккупированную восточную часть города во время официальной поездки в регион.
В мечети назвали это «неприемлемым», заявив, что «независимо от того, пришел ли он как министр или как мусульманин, его не должны были блокировать».
Сам лорд решил не нагнетать ситуацию и прокомментировал произошедшее, как необходимость проверки в целях безопасности.
Место на вершине холма является третьей святыней в исламе и самым священным местом в иудаизме. Мусульманам он известен как Харам аш-Шариф, место восхождения Мухаммеда на Небеса, а весь комплекс считается мечетью Аль-Акса.
Опубликовано: Тарас Медведев