CNN: задержанный пограничниками РФ ветеран ВМС США Дадли отпущен
2023-01-12 19:08
Телеканал CNN утверждает, что ранее задержанный пограничными войсками России американский ветеран оказался на свободе.
Журналисты информагентства CNN уведомляют, что ветеран военно-морских сил Соединённых Штатов Тейлор Дадли, который был задержан ФСБ России при попытке пересечь границу Калининграда с территории Польши, отпущен из-под стражи на свободу.
По данным CNN, Дадли намеревался посетить Россию в качестве туриста, побывав на неком местном музыкальном фестивале, после чего планировал вернуться назад в США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей