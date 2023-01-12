CNN: задержанный пограничниками РФ ветеран ВМС США Дадли отпущен

Телеканал CNN утверждает, что ранее задержанный пограничными войсками России американский ветеран оказался на свободе.

Журналисты информагентства CNN уведомляют, что ветеран военно-морских сил Соединённых Штатов Тейлор Дадли, который был задержан ФСБ России при попытке пересечь границу Калининграда с территории Польши, отпущен из-под стражи на свободу.

По данным CNN, Дадли намеревался посетить Россию в качестве туриста, побывав на неком местном музыкальном фестивале, после чего планировал вернуться назад в США.