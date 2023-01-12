Освобожден задержанный на 9 месяцев в России бывший морпех США

Россия освободила бывшего моряка ВМС США, который находился под стражей с апреля прошлого года, заявил в четверг бывший американский дипломат Билл Ричардсон.

«Тейлор Дадли был освобожден в России сегодня, 12 января 2023 года, и передан на пограничном посту между Польшей и Россией», — говорится в пресс-релизе.

«Отмечая благополучное возвращение Тейлора, мы по-прежнему очень обеспокоены судьбой Пола Уилана и полны решимости работать над его возвращением», — добавил Билл Ричардсон.

Бывший военнослужащий США Пол Уилан был арестован в России в 2018 году и приговорен к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

