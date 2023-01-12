Cnil оштрафовал TikTok на пять миллионов евро
2023-01-12 19:55
Социальная сеть оштрафована на 5 миллионов евро за нарушение обязательств в отношении рекламных файлов cookie, на европейском уровне проводятся два более крупных расследования.
Сумма может показаться небольшой, но на сегодняшний день это крупнейшая санкция, вынесенная в Европе против TikTok.
В этот четверг Cnil объявил о наложении штрафа в размере 5 миллионов евро на китайскую социальную сеть.
Речь идет о различных недостатках, связанных со сбором согласия интернет-пользователей на размещение рекламных файлов cookie.
Опубликовано: Тарас Медведев