Экоаткивисты в Германии разбили окна и раскрасили офисы «Зеленых»

В ночь на четверг в Аахене и Лейпциге были атакованы и повреждены офисы членов парламента и районных ассоциаций зеленых.

Согласно твитам членов партии «Зеленые», теракты связаны с эвакуацией заблокированного района добычи угля в Люцерате.

На фотографиях в социальных сетях видны граффити и разбитые окна. В офисах можно прочитать такие слова, как «Привет от Лютци» или «Вы предали себя».

«Мы самым решительным образом осуждаем это», — пишет о нападении Лукас Беннер, член Бундестага от партии «Зеленые» из Аахена.

Протест всегда законен, если он носит мирный характер. «Но насилие никогда не является средством демократических дебатов», — сказал Беннер.

Зеленые из Лейпцига также выступают в Твиттере за разделение партийной политики и политической активности.

