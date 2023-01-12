Bosch расширяет свое представительство в Китае

Технологическая группа Bosch хочет создать новый центр разработки в Китае и производить там детали для электромобилей и автоматизированного вождения.

Основными покупателями должны стать китайские производители автомобилей, заявила в четверг группа из Штутгарта.

Запланированы инвестиции на общую сумму около 950 миллионов евро. Первая часть проекта должна будет осуществлена к середине 2024 года.

«Благодаря нашему новому мобильному офису в Сучжоу мы укрепляем наш опыт разработки и производства для местного рынка и нашу конкурентоспособность во всем мире», — сказал глава Bosch Стефан Хартунг.

Bosch уже управляет четырьмя заводами в городе недалеко от Шанхая, на которых работает почти 10 000 человек. Это одна из крупнейших производственных и опытно-конструкторских площадок Bosch по всему миру.