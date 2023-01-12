Ковальский: Польша требует от ЕС выплаты пошлин за кукурузу из Украины

Замглавы Министерства сельского хозяйства Польши Януш Ковальский утверждает, что Варшава требует от Евросоюза возмещение пошлин за вывозимую из Украины сельхозпродукцию.

Польский политик Януш Ковальский утверждает, что за десять месяцев Украина экспортировала 1,4 миллиона тонн кукурузы, в то время как Польши поставила за рубеж 3 миллиона тонн аналогичной продукции за тот же период. При этом Ковальский напомнил, Киев не выплачивает таможенные пошлины за экспортируемую сельскохозяйственную продукцию.

По данным Януша Ковальского, из-за привилегий Украины в данной сфере польские фермеры несут существенные потери экономического характера, ввиду чего Варшава будет требовать от ЕС компенсации.