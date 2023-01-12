В Иране приговорили бельгийского гуманитарного работника к 40 годам тюрьмы и 74 ударам плетью
2023-01-12 20:07
Революционный суд Ирана приговорил бельгийского гуманитарного работника Оливье Вандекастеля к 40 годам тюремного заключения, 74 ударам плетью и штрафу в один миллион долларов.
41-летнему мужчине предъявлены обвинения в шпионаже в пользу иностранной разведки и в отмывании денег.
Правозащитники заявили, что Вандекастель задержан по политическим мотивам.
Это решение было принято после того, как в прошлом месяце Конституционный суд Бельгии приостановил рассмотрение спорного законопроекта, который мог бы открыть путь к обмену.
Опубликовано: Светлана Репина