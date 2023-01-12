Войска Германии приедут в Польшу для обслуживания ЗРК Patriot

Издание "Польское радио" утверждает, что немецкие военные прибудут в Польшу на следующей неделе для обслуживания американских ракетных систем.

12 января журналисты "Польского радио" сообщили, что в течение следующей недели на территорию Польши приедут военные эксперты из ФРГ, которые займутся обслуживанием зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных Варшаве Соединёнными Штатами. Ранее Министерство обороны Германии предложило передать Польше ЗРК Patriot после падения украинской ракеты на польской территории.

Известно, что выпущенная ВСУ ракета принадлежит комплексу С-300 советского производства, используемого Киевом в качестве системы противовоздушной обороны.