Прямая трансляция кесарева сечения в больнице Ливии вызвала возмущение
2023-01-12 20:12
Пользователи социальных сетей выразили возмущение трансляцией кесарева сечения из больницы в Ливии.
Ролик показывает женщину, которая находится под наркозом, а также извлечение плода врачом.
Все это транслировалось в Facebook, видео посмотрели тысячи пользователей. Активисты осудили отсутствие уважения к пациенту и этике профессии врача.
Глава Национального комитета по правам человека в Ливии Ахмед Хамза подчеркнул, что публикация клипа администрацией больницы является «общественным преступлением».
Опубликовано: Светлана Репина