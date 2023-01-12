Прямая трансляция кесарева сечения в больнице Ливии вызвала возмущение

Пользователи социальных сетей выразили возмущение трансляцией кесарева сечения из больницы в Ливии.

Ролик показывает женщину, которая находится под наркозом, а также извлечение плода врачом.

Все это транслировалось в Facebook, видео посмотрели тысячи пользователей. Активисты осудили отсутствие уважения к пациенту и этике профессии врача.

Глава Национального комитета по правам человека в Ливии Ахмед Хамза подчеркнул, что публикация клипа администрацией больницы является «общественным преступлением».