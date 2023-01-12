Hill: активисты сорвали речь конгрессмена, требуя переговоров по Украине

Издание The Hill сообщило об инциденте со срывом выступления американского политика Адама Смита.

12 января стало известно, что члены антимилитаристского движения Code Pink прорвались на выступление конгрессмена Соединённых Штатов Адами Смита в Вашингтоне, сорвав его речь. Протестующие потребовали, чтобы американское правительство немедленно начало переговоры с Россией о завершении спецоперации на Украине.

Одна из представительниц организации Code Pink Медея Бенджамин утверждает, что поставки американского оружия Киеву подталкивают мир к ядерной войне.