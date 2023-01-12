Маккарти: Конгресс США расследует инцидент с секретными бумагами Байдена

Новый спикер американской Палаты Представителей Кевин Маккарти утверждает, что ведомство обязано расследовать случай с нахождением у Джо Байдена секретной документации.

Недавно занявший пост главы Палаты Представителей Соединённых Штатов Кевин Маккарти утверждает, что Конгресс обязан расследовать случай с обнаружением секретных разведданных в личном кабинете Джо Байдена, поскольку американское законодательство должно распространяться на всех граждан страны.

Накануне стало известно, что в кабинете Байдена обнаружили десять папок с секретными файлами разведки США по Украине, Британии и Ирану. С учётом того, что Маккарти занимает руководящий пост в Палате Представителей, начало расследования в отношении инцидента документов Джо Байдена практически неизбежно.