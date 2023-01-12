Названы паспорта, обеспечивающие своим владельцам самое свободное передвижение

Лондонская консалтинговая фирма Henley & Partners назвала три азиатских паспорта, которые обеспечивают своим владельцам максимально свободное перемещение по миру.

Лидером оказалась Япония. Обладатели паспорта этой страны имеют право безвизового въезда в 193 государства.

Второе и третье места разделили Сингапур и Южная Корея. С их паспортами можно ехать в 192 страны без виз.

Германия и Испания делят третье место с доступом к 190 направлениям, за ними следуют Финляндия, Италия и Люксембург на четвертом месте с общим числом направлений 189.