СБУ обвиняло пять жителей Херсонской области в сотрудничестве с РФ

Служба безопасности Украины выдвинула обвинения пятерым жителям Херсонщины в коллаборационизме.

Вечером 12 января официальный Telegram-канал СБУ сообщил, что ведомство обвинило пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме из-за того, что они на добровольной основе работают в Главном управлении МВД региона, созданного после того, как войска России заняли Херсон.

По данным Службы безопасности Украины, пятеро обвинённых граждан находятся в южной части Херсонской области, которая остаётся под контролем российской армии.