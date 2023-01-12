СБУ обвиняло пять жителей Херсонской области в сотрудничестве с РФ
2023-01-12 20:23
Служба безопасности Украины выдвинула обвинения пятерым жителям Херсонщины в коллаборационизме.
Вечером 12 января официальный Telegram-канал СБУ сообщил, что ведомство обвинило пятерых жителей Херсонской области в коллаборационизме из-за того, что они на добровольной основе работают в Главном управлении МВД региона, созданного после того, как войска России заняли Херсон.
По данным Службы безопасности Украины, пятеро обвинённых граждан находятся в южной части Херсонской области, которая остаётся под контролем российской армии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей