Асад предложил обсуждать с РФ переговоры между Сирией и Турцией

Сирийский президент Башар Асар утверждает, что все трёхсторонние контакты между Дамаском, Анкарой и Москвой должны готовиться заранее.

12 января состоялись переговоры Башара Асада со специальным представителем России оп Сирии Александром Лаврентьевым, в ходе которых сирийский лидер заявил, что переговоры между администрациями Дамаска, Москвы и Анкары должны превентивно прорабатываться перед новыми сессиями подобных процессов.

По мнению Асада, правительства России и Сирии должны находиться в строгой координации для организации переговоров с Тайипом Эрдоганом о снижении эскалации в регионе.