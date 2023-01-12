Калын: вступление Швеции в НАТО невозможно до прекращения поддержки РПК

Советник Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что Швеция не станет частью Североатлантического альянса, пока поддерживает Рабочую партию Курдистана.

12 января Ибрагим Калын опубликовал новый пост в социальных сетях, где сообщил, что сегодня в Стокгольме прошла акция Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в Турции. По данным Калына, в ходе акции её участники активно оскорбляли турецкого президента Тайипа Эрдогана.

Ибрагим Калын предупреждает, что вступление Швеции в военно-политический блок НАТО является невозможным, пока официальный Стокгольм поддерживает террористов.